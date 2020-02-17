Официально: Кокорин стал футболистом "Сочи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин проведёт остаток сезона в "Сочи". Новичок РПЛ взял форварда в аренду до конца сезона, сообщает пресс-служба сочинской команды. Футболист находится на тренировочном сборе "Сочи" в турецком Белеке.

21 января "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" по аренде футболиста, но тот отказался от перехода. После разговора Кокорина с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом футболист дал согласие на аренду. Сегодня стало известно, что трансфер одобрил совет директоров питерского клуба.

Кокорин поможет "Сочи" остаться в РПЛ?

Кокорин не выходил на поле в официальном матче с октября 2018 года, когда произошла известная история с драками в центре Москвы. После выхода из колонии футболист подписал контракт с "Зенитом" до лета 2020 года.

"Сочи" занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков в 18-ти матчах. Вместе с тем, отставание от спасительного 12-го места составляет 4 очка.

В марте "Сочи" проведёт пять подряд домашних матчей против:

"Арсенала";

"Урала";

"Оренбурга";

"Краснодара";

"Ростова".

В апреле и мае у команды запланированы ещё семь матчей: