L'Equipe включил Головина в сборную тура чемпионата Франции

Французское издание L'Equipe подвело итоги 25-го тура Лиги 1. Лучшей командой был признан "Монако", обыгравший на своём поле "Монпелье" (1:0). Монегаски, совсем недавно находившиеся около зоны вылета, поднялись на пятое место.

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную тура. Футболист сделал голевую передачу в игре с "Монпелье" и получил оценку "7" от L'Equipe.

В целом символическая сборная тура выглядит так: