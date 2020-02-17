Французское издание L'Equipe подвело итоги 25-го тура Лиги 1. Лучшей командой был признан "Монако", обыгравший на своём поле "Монпелье" (1:0). Монегаски, совсем недавно находившиеся около зоны вылета, поднялись на пятое место.
Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную тура. Футболист сделал голевую передачу в игре с "Монпелье" и получил оценку "7" от L'Equipe.
В целом символическая сборная тура выглядит так:
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