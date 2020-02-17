Джеррард отреагировал на возможное лишение "Манчестер Сити" чемпионства

Экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что ему будет интересно наблюдать за развитием ситуации вокруг расследования против "Манчестер Сити" из-за нарушений финансового fair play.

Ранее УЕФА дисквалифицировал клуб на два года от еврокубков из-за того, что руководители "Сити" предоставили ложную информацию о доходах от спонсорских контрактов.

"Манчестер Сити" подаст жалобу на решение УЕФА в CAS. Если суд признает справедливость наказания, дело одной дисквалификацией может не закончиться. В таком случае английская премьер-лига (АПЛ) начнёт своё расследование и может лишить клуб чемпионства, заработанного в 2014 году.

Чемпионство "Сити" в 2014 году

Тогда "Сити" на два очка опередил в таблице "Ливерпуль". Многолетний капитан "красных" Стивен Джеррард, выигравший всевозможные титулы на клубном уровне, не имеет в своём активе чемпионского титула.