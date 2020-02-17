Расизм по-европейски: футболист "Порту" ушёл с поля из-за болельщиков

Матч чемпионата Португалии по футболу между "Виторией" и "Порту" в Гимарайнше завершился скандалом.

Болельщики хозяев подвергли дискриминации хавбека гостей Муссу Марегу. На протяжении игры фанаты выкрикивали расистские кричалки и показывали различные жесты в адрес игрока.

В итоге Марега вспылил и обратился к судье матча. Арбитр призыв футболиста не услышал и показал ему желтую карточку за неспортивное поведение. Это ещё больше разозлило малийца, который отказался продолжать матч и ушёл с поля. На входе в подтрибунные помещения Марега ответил фанатам характерным жестом.

Игра была продолжена, тренер "Порту" на 71-й минуте произвёл замену, выпустив Вилсона Манафа. Встреча завершилась победой "драконов" со счётом 2:1.

Заявление Мареги после инцидента

После игры Марега обратился к фанатам в Instagram. Футболист не стеснялся в выражениях.