Матч чемпионата Португалии по футболу между "Виторией" и "Порту" в Гимарайнше завершился скандалом.
Болельщики хозяев подвергли дискриминации хавбека гостей Муссу Марегу. На протяжении игры фанаты выкрикивали расистские кричалки и показывали различные жесты в адрес игрока.
В итоге Марега вспылил и обратился к судье матча. Арбитр призыв футболиста не услышал и показал ему желтую карточку за неспортивное поведение. Это ещё больше разозлило малийца, который отказался продолжать матч и ушёл с поля. На входе в подтрибунные помещения Марега ответил фанатам характерным жестом.
Игра была продолжена, тренер "Порту" на 71-й минуте произвёл замену, выпустив Вилсона Манафа. Встреча завершилась победой "драконов" со счётом 2:1.
После игры Марега обратился к фанатам в Instagram. Футболист не стеснялся в выражениях.
"Я хочу сказать идиотам, которые идут на стадион, чтобы выкрикивать расистские кричалки: идите на ***. Надеюсь, больше никогда не увижу вас на футбольном поле. Позор!
Еще хочу сказать спасибо судьям, которые не стали защищать меня. Мне просто дали желтую карточку за то, что я защищал свой цвет кожи", - написал футболист.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.