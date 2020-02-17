Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, как к нему относятся на родине за хорошие слова о российских спортсменах. Многолетний руководитель украинского биатлона никогда не высказывался плохо о своих северных соседях.
В марте 2018 года сборная Украины отказалась от участия в Кубке мира в Тюмени по распоряжению министра спорта Игоря Жданова. Брыназк тогда заявил, что спортсмены должны ехать в Россию, но он не может пренебречь указанием руководства.
Тогда один из самых популярных биатлонных сайтах на постоветском пространстве biathlon.com.ua, поддерживаемый украинской федераций объявил о закрытии.
"Теребят ли за неплохое отношения к россиянам? Конечно. Но постепенно возникает понимание: люди ни при чем, политики завели их в эту ситуацию. Надо общаться на уровне спорта, культуры, нельзя превращаться в лютых врагов в обычной жизни.
Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию, потому что нам до них, как до небес. Обнимаются, дружат. У нас люди - и там люди. Это главнее политики. И лучше бы каждому своим делом заниматься", - заявил Брынзак в интервью "Матч ТВ".
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.