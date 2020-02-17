Глава биатлона Украины: конечно, меня теребят за отношение к россиянам

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, как к нему относятся на родине за хорошие слова о российских спортсменах. Многолетний руководитель украинского биатлона никогда не высказывался плохо о своих северных соседях.

В марте 2018 года сборная Украины отказалась от участия в Кубке мира в Тюмени по распоряжению министра спорта Игоря Жданова. Брыназк тогда заявил, что спортсмены должны ехать в Россию, но он не может пренебречь указанием руководства.

Тогда один из самых популярных биатлонных сайтах на постоветском пространстве biathlon.com.ua, поддерживаемый украинской федераций объявил о закрытии.