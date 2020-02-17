Известный журналист Василий Уткин после гола Фёдора Смолова в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" принялся шутить над Артёмом Дзюбой. Комментатор намекнул на то, что форвард "Зенита" не уехал в Европу, когда у него были предложения.
Ранее СМИ сообщали о том, что у нападающего питерской команды есть предложение от "Вулверхэмптона" - середняка английского чемпионата. Смолов заинтересовал "Сельту" в январе и тот сразу согласился на трансфер.
"А ты, Артем, сиди на дзюбе ровно!" - написал Уткин в Twitter.
После этого журналист разместил общую фотографию Дзюбы и Смолова в Instagram, подписав её так:
"Продолжай смотреть ему в затылок, Артем".
Смолов ранее уже выступал в Европе: в 2010 году он играл за голландский "Фейеноорд". Дзюба всю карьеру провёл в России.
За сборную России Смолов отыграл 39 матчей, в которых забил 14 голов. На счету Дзюбы 42 игры и 24 мяча в составе национальной команды.
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