Уткин затроллил Дзюбу в Twitter и Instagram из-за Смолова

Известный журналист Василий Уткин после гола Фёдора Смолова в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" принялся шутить над Артёмом Дзюбой. Комментатор намекнул на то, что форвард "Зенита" не уехал в Европу, когда у него были предложения.

Ранее СМИ сообщали о том, что у нападающего питерской команды есть предложение от "Вулверхэмптона" - середняка английского чемпионата. Смолов заинтересовал "Сельту" в январе и тот сразу согласился на трансфер.

"А ты, Артем, сиди на дзюбе ровно!" - написал Уткин в Twitter.

После этого журналист разместил общую фотографию Дзюбы и Смолова в Instagram, подписав её так:

"Продолжай смотреть ему в затылок, Артем".

Артем Дзюба и Федор Смолов

Смолов ранее уже выступал в Европе: в 2010 году он играл за голландский "Фейеноорд". Дзюба всю карьеру провёл в России.

За сборную России Смолов отыграл 39 матчей, в которых забил 14 голов. На счету Дзюбы 42 игры и 24 мяча в составе национальной команды.