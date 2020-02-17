17 февраля - день отдыха на чемпионате мира по биатлону
В понедельник, 17 февраля на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве день отдыха. Спортсмены ведут подготовку к индивидуальным гонкам и смешанной одиночной эстафете.
21 февраля на чемпионате мира будет ещё один день отдыха. Затем на турнире запланированы мужская и женская эстафеты и масс-старты.
Расписание чемпионата мира по биатлону-2020
Соревнования продолжатся 18 февраля, а завершатся 23-го числа.
- 18 февраля, 16.15 - Индивидуальная гонка (женщины) - Матч ТВ/Eurosport.
- 19 февраля, 16.15 - Индивидуальная гонка (мужчины) - Матч ТВ/Eurosport.
- 20 февраля, 17.15 - Смешанная одиночная эстафета - Матч ТВ/Eurosport.
- 22 февраля, 13.45 - Эстафета (женщины) - Первый канал/Eurosport.
- 22 февраля, 16.45 - Эстафета (мужчины) - Первый канал/Eurosport.
- 23 февраля, 14.30 - Масс-старт (женщины) - Первый канал/Eurosport.
- 23 февраля, 17.00 - Масс-старт (мужчины) - Первый канал/Eurosport.
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону-2020
В первых пяти гонках сборная России завоевала две медали. Золото в спринте и бронзу в гонке преследования взял Александр Логинов. Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте.
- Норвегия - 2 золота+1 серебро+1 бронза.
- Франция - 1+1+1.
- Италия - 1+1+0.
- Россия - 1+0+1.
- Германия - 0+1+0.
- США - 0+1+0.
- Чехия - 0+0+2.
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