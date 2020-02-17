За чемпионатом мира по биатлону, хорошими выступлениями российских футболистов в Европе и допинговым скандалом вокруг Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой практически незамеченными остались ещё два спортивных события. Это чемпионат мира по санному спорту в Сочи и ЧМ по конькобежному спорту в Солт-Лейк Сити.
Россия впервые в истории выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Команда завоевала пять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Второе место заняла Германия (2+1+2), третье - Австрия (0+2+1).
Медалисты сборной России
Единственная гонка, в которой России не удалось завоевать наград, - смешанная эстафета. Команда выступала в составе Репилова, Катниковой и двойки Денисьев-Антонов, но была дисквалифицирована из-за нарушений правил.
На ЧМ по конькобежному спорту Россия завоевала второе место в медальном зачёте. Команда взяла 12 наград: три золота, пять серебра и три бронзы. Россияне уступили голландским конькобежцам (7+5+2). Третье место на счету Канады (3+2+4).
Медалисты сборной России
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