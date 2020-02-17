Малозаметные победы России: саночники и конькобежцы удивили на выходных

За чемпионатом мира по биатлону, хорошими выступлениями российских футболистов в Европе и допинговым скандалом вокруг Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой практически незамеченными остались ещё два спортивных события. Это чемпионат мира по санному спорту в Сочи и ЧМ по конькобежному спорту в Солт-Лейк Сити.

Чемпионат мира по санному спорту

Россия впервые в истории выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Команда завоевала пять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Второе место заняла Германия (2+1+2), третье - Австрия (0+2+1).

Медалисты сборной России

Роман Репилов - золото (одноместные сани), золото (спринт).

- золото (одноместные сани), золото (спринт). Екатерина Катникова - золото (одноместные сани), золото (спринт).

- золото (одноместные сани), золото (спринт). Александр Денисьев и Владислав Антонов - серебро (двухместные сани), золото (спринт).

- серебро (двухместные сани), золото (спринт). Татьяна Иванова - серебро (спринт).

- серебро (спринт). Виктория Демченко - бронза (одноместные сани).

Единственная гонка, в которой России не удалось завоевать наград, - смешанная эстафета. Команда выступала в составе Репилова, Катниковой и двойки Денисьев-Антонов, но была дисквалифицирована из-за нарушений правил.

Чемпионат мира по конькобежному спорту

На ЧМ по конькобежному спорту Россия завоевала второе место в медальном зачёте. Команда взяла 12 наград: три золота, пять серебра и три бронзы. Россияне уступили голландским конькобежцам (7+5+2). Третье место на счету Канады (3+2+4).

Медалисты сборной России