Немецкая биатлонистка Дениз Херрман в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве завоевала серебряную медаль. На пресс-конференции журналисты не могли не спросить немку про допинг.
В 2007 году Херрман, выступая в лыжных гонках, была поймана на употреблении запрещенного вещества "метилгексанамин". Девушка объяснила попадание допинга в её организм использованием препарата для лечения. Это не помогло спортсменке, она отбыла годичную дисквалификацию.
"Я никогда не делала секрета из случившегося. Я была молода и неопытна, и совершила ошибку. Это часть моей спортивной истории, которая произошла и о которой я детально рассказала", - заявила Херрман.
На вопрос про Логинова, которого в субботу атаковали после победы в спринте на чемпионате мира, заявила, что его медаль - полностью заслуженная. По мнению спортсменки, это достижение настоящего, а допинг остался в прошлом.
"Да, у Александра за спиной неприятная история: по-моему, он вернулся в спорт после дисквалификации как раз в тот год, когда я перешла в биатлон. Я знаю по себе, как непросто продолжать карьеру, когда ты знаешь, что совершил в прошлом. Сейчас Логинов выступает чистым, и его победа в спринте настоящая и заслуженная", - приводит слова Херрман "Матч ТВ".
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