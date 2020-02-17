Херрман с допинговой историей завоевала медаль ЧМ и поддержала Логинова

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве завоевала серебряную медаль. На пресс-конференции журналисты не могли не спросить немку про допинг.

В 2007 году Херрман, выступая в лыжных гонках, была поймана на употреблении запрещенного вещества "метилгексанамин". Девушка объяснила попадание допинга в её организм использованием препарата для лечения. Это не помогло спортсменке, она отбыла годичную дисквалификацию.

"Я никогда не делала секрета из случившегося. Я была молода и неопытна, и совершила ошибку. Это часть моей спортивной истории, которая произошла и о которой я детально рассказала", - заявила Херрман.

Херрман про Логинова

На вопрос про Логинова, которого в субботу атаковали после победы в спринте на чемпионате мира, заявила, что его медаль - полностью заслуженная. По мнению спортсменки, это достижение настоящего, а допинг остался в прошлом.