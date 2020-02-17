Зидан назвал гол Смолова ошибкой "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан оценил гол форварда "Сельты" Фёдора Смолова в ворота своей команды. Россиянин забил мяч на седьмой минуте игры, выйдя один на один с голкипером Тибо Куртуа. Разрезающий пас на Смолова отдал Яго Аспас.

"Оба мяча мы пропустили из-за ошибок. Особенно это касается первого мяча. Мы оказались не в лучшем положении, но такое случается", - приводит AFP слова Зидана.

Гол Смолова оказался единственным в первом тайме. Во второй половине "Реал" отыгрался и вышел вперёд за счёт гола Тони Крооса и пенальти Серхио Рамоса. Российский форвард был заменён на 70-й минуте, а на 85-й Санти Мина установил окончательный результат - 2:2.

Чемпионат Испании по футболу

"Реал" потерял важные очки в чемпионской гонке. Отрыв мадридцев от "Барселоны" сократился до одного очка. Турнирное положение лидирующей группы после 24-х туров:

"Реал" - 53 очка. "Барселона" - 52. "Хетафе" - 42. "Атлетико" - 40. "Севилья" - 40. "Вильярреал" - 38. "Валенсия" - 38.

"Сельта" в последних двух матчах набрала четыре очка. Команда смогла выбраться из зоны вылета, но пока не обезопасила себя. Конкуренты команды - "Эйбар", "Мальорка", "Леганес" и "Эспаньол".