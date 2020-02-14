Кокорина засняли в форме "Сочи"

Пресс-служба "Ахмата" опубликовала в Twitter фотографию Александра Кокорина в тренировочной форме "Сочи". Вместе с полузащитником Денисом Глушаковым футболист наблюдает за товарищеской игрой грозненской и сочинской команд.

Таким образом, Кокорин уже находится в расположении "Сочи". Информация о переходе футболиста подтверждается. Официальное объявление со стороны "Зенита" ожидается позже.

Футболист согласился на переход в сочинский клуб после разговора с его владельцем Борисом Ротенбергом.

Переход Кокорина в "Сочи"

История с трансфером Кокорина в "Сочи" длится с 21 января, когда клуб впервые объявил о договорённости с "Зенитом" по поводу аренды игрока до конца сезона.

Позже агент Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что футболист не собирается переходить в "Сочи". "Зенит" не взял Кокорина на сбор с основной командой. Он отправился тренироваться с "Зенитом-2".