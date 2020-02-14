Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Кушиташвили

Умар Кремлёв, генеральный секретарь Федерации бокса России сообщил о том, что организация пожизненно дисквалифицировала чемпиона России Георгия Кушиташвили. Ранее во время заседания суда были обнародованы выводы медицинской экспертизы. У спортсмена нашли следы кокаина в крови.

"Решение по Кушиташвили уже принято. Он пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России. Это непозволительно. Тут и обсуждать нечего", - заявил Кремлёв в комментарии "СЭ".

Ранее "Правда.Ру" сообщала о подробностях заседания суда. Кроме кокаина в организме, у спортсмена обнаружили след от укола на вене.

Дело Кушиташвили

Инцидент с Кушиташвили произошёл 2 февраля. Боксёр был задержан вместе с другом Овиком Оганесяном. При задержании у него нашли кокаин в количестве 0,61 грамма. Спортсмен оказал сопротивление и сломал нос росгвардейцу.