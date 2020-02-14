Умар Кремлёв, генеральный секретарь Федерации бокса России сообщил о том, что организация пожизненно дисквалифицировала чемпиона России Георгия Кушиташвили. Ранее во время заседания суда были обнародованы выводы медицинской экспертизы. У спортсмена нашли следы кокаина в крови.
"Решение по Кушиташвили уже принято. Он пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России. Это непозволительно. Тут и обсуждать нечего", - заявил Кремлёв в комментарии "СЭ".
Ранее "Правда.Ру" сообщала о подробностях заседания суда. Кроме кокаина в организме, у спортсмена обнаружили след от укола на вене.
Инцидент с Кушиташвили произошёл 2 февраля. Боксёр был задержан вместе с другом Овиком Оганесяном. При задержании у него нашли кокаин в количестве 0,61 грамма. Спортсмен оказал сопротивление и сломал нос росгвардейцу.
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