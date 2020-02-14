Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов не стал комментировать конфликт между Мартеном Фуркадом и Анфисой Резцовой. По его словам, эта перепалка никакого отношения к биатлону не имеет.
"На мой взгляд, это все высосано из пальца, "галиматья" какая-то. Ну мало ли кто там с кем поцапался. Это к спорту имеет какое-то отношение? Мы Союз биатлонистов России. Это к биатлону имеет отношение? На мой взгляд, никакого. Это всё из области шоу-бизнеса", - заявил Бойцов в интервью "Правде.Ру".
Напомним, конфликт разгорелся после того, как Резцова в интервью "Советскому спорту" заявила, что Фуркад использует "медицинскую поддержку" для выступлений.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.