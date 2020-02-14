Бойцов: конфликт Фуркада и Резцовой отношения к биатлону не имеет

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов не стал комментировать конфликт между Мартеном Фуркадом и Анфисой Резцовой. По его словам, эта перепалка никакого отношения к биатлону не имеет.

"На мой взгляд, это все высосано из пальца, "галиматья" какая-то. Ну мало ли кто там с кем поцапался. Это к спорту имеет какое-то отношение? Мы Союз биатлонистов России. Это к биатлону имеет отношение? На мой взгляд, никакого. Это всё из области шоу-бизнеса", - заявил Бойцов в интервью "Правде.Ру".

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Резцова в интервью "Советскому спорту" заявила, что Фуркад использует "медицинскую поддержку" для выступлений.

Фуркад против Резцовой: хроника конфликта