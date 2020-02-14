ЧМ по санному спорту: Россия в первый день завоевала три золотые медали
На чемпионате мира по санному спорту в Сочи завершился первый день соревнований. В пятницу были разыграны три комплекта наград в спринтерских заездах двоек, мужчин и женщин на одиночных санях.
Три золотые медали завоевали российские экипажи, чего не было никогда в истории санного спорта.
- В двойках медаль взяли Александр Денисьев и Владислав Антонов.
- У женщин заезд выиграла Екатерина Катникова, а серебро завоевала Татьяна Иванова.
- У мужчин лучшим стал Роман Репилов.
ЧМ по санному спорту: результаты первого дня
Двойки (спринт):
- Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) - 31,281 секунды.
- Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер (Италия) +0,045.
- Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) +0,081.
Женщины (спринт):
- Екатерина Катникова (Россия) - 31,105 секунды.
- Татьяна Иванова (Россия) - +0,008.
- Элиза Каузе (Латвия) - +0,029.
Мужчины (спринт):
- Роман Репилов (Россия) - 34,901 секунды.
- Давид Гляйшер (Австрия) - +0,006.
- Доминик Фишналлер (Италия) - +0,058.
Медальный зачёт чемпионата мира по санному спорту-2020
Всего в первый день медали получили спортсмены пяти стран. 15 и 16 февраля на турнире будут разыграны ещё четыре комплекта наград.
- Россия - 3 золота+1 серебро+0 бронзы.
- Италия - 0+1+1.
- Австрия - 0+1+0.
- Германия - 0+0+1.
- Латвия - 0+0+1.
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