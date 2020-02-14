ЧМ по санному спорту: Россия в первый день завоевала три золотые медали

На чемпионате мира по санному спорту в Сочи завершился первый день соревнований. В пятницу были разыграны три комплекта наград в спринтерских заездах двоек, мужчин и женщин на одиночных санях.

Три золотые медали завоевали российские экипажи, чего не было никогда в истории санного спорта.

В двойках медаль взяли Александр Денисьев и Владислав Антонов .

и . У женщин заезд выиграла Екатерина Катникова , а серебро завоевала Татьяна Иванова .

, а серебро завоевала . У мужчин лучшим стал Роман Репилов.

ЧМ по санному спорту: результаты первого дня

Двойки (спринт):

Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) - 31,281 секунды. Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер (Италия) +0,045. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) +0,081.

Женщины (спринт):

Екатерина Катникова (Россия) - 31,105 секунды. Татьяна Иванова (Россия) - +0,008. Элиза Каузе (Латвия) - +0,029.

Мужчины (спринт):

Роман Репилов (Россия) - 34,901 секунды. Давид Гляйшер (Австрия) - +0,006. Доминик Фишналлер (Италия) - +0,058.

Медальный зачёт чемпионата мира по санному спорту-2020

Всего в первый день медали получили спортсмены пяти стран. 15 и 16 февраля на турнире будут разыграны ещё четыре комплекта наград.