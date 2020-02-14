Назван состав сборной России на мужской спринт ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России определился с составом биатлонистов на мужской спринт чемпионата мира. Гонка состоится в субботу, 15 февраля. Спортсмены выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.

По сведениям ТАСС, в спринте на чемпионате мира примут участие:

Александр Логинов;

Матвей Елисеев;

Евгений Гараничев;

Никита Поршнев.

Логинов и Елисеев в спринтерских гонках Кубка мира

В зачёте спринтерских гонок лидирует Мартен Фуркад, вторым идёт Симон Дестьё, третьим - Логинов. Лидер сборной России показал такие результаты в спринте:

Эстерсунд - 4-е место;

Хохфильцен - 3-е;

Анси - 11-е;

Оберхоф - 5-е;

Рупольдинг - 11-е.

Елисеев также имеет призовое место в спринтерской гонке этого сезона: