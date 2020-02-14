Тренерский штаб сборной России определился с составом биатлонистов на мужской спринт чемпионата мира. Гонка состоится в субботу, 15 февраля. Спортсмены выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.
По сведениям ТАСС, в спринте на чемпионате мира примут участие:
В зачёте спринтерских гонок лидирует Мартен Фуркад, вторым идёт Симон Дестьё, третьим - Логинов. Лидер сборной России показал такие результаты в спринте:
Елисеев также имеет призовое место в спринтерской гонке этого сезона:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.