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Источник Правда.Ру

Назван состав сборной России на мужской спринт ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Тренерский штаб сборной России определился с составом биатлонистов на мужской спринт чемпионата мира. Гонка состоится в субботу, 15 февраля. Спортсмены выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.

По сведениям ТАСС, в спринте на чемпионате мира примут участие:

  • Александр Логинов;
  • Матвей Елисеев;
  • Евгений Гараничев;
  • Никита Поршнев.

Логинов и Елисеев в спринтерских гонках Кубка мира

В зачёте спринтерских гонок лидирует Мартен Фуркад, вторым идёт Симон Дестьё, третьим - Логинов. Лидер сборной России показал такие результаты в спринте:

  • Эстерсунд - 4-е место;
  • Хохфильцен - 3-е;
  • Анси - 11-е;
  • Оберхоф - 5-е;
  • Рупольдинг - 11-е.

Елисеев также имеет призовое место в спринтерской гонке этого сезона:

  • Эстерсуд - 3-е место;
  • Хохфильцен - 4-е;
  • Анси - 28-е;
  • Оберхоф - 4-е;
  • Рупольдинг - 17-е.
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