История продолжается: "Зенит" не подтвердил переход Кокорина в "Сочи"

Футбольный клуб "Зенит" не подтвердил сообщение о переходе Александра Кокорина в "Сочи". Питерцы не получили никаких официальных бумаг по возможному трансферу ни от футболиста, ни от сочинской команды.

Ранее сообщалось, что владелец "Сочи" Борис Ротенберг провёл переговоры с Кокориным. По словам бизнесмена, ему удалось договориться с футболистом. Позже информацию подтвердил агент игрока Кирилл Логинов.

"Зенит" аренду Александра Кокорина в ФК "Сочи" не подтверждает. Такого решения нет", - заявили РИА "Новости" в пресс-службе "Зенита".

Переход Кокорина в "Сочи"

История с трансфером Кокорина в "Сочи" длится с 21 января, когда клуб впервые объявил о договорённости с "Зенитом" по поводу аренды игрока до конца сезона.

Позже агент Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что футболист не собирается переходить в "Сочи". "Зенит" не взял Кокорина на сбор с основной командой. Он отправился тренироваться с "Зенитом-2". В настоящее время футболист находится в расположении команды Владислава Радимова.