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Резцова заявила, что не боится Фуркада

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова Мартена Фуркада о том, что биатлонист подаст на неё в суд. Так спортсмен отреагировал на слова россиянки о том, что он прибегает к медицинской поддержке для высоких результатов.

В четверг разгорелся скандал между Фуркадом и Резцовой, когда тот написал в Twitter про "старческий маразм" россиянки.

"Да, я ответила, что он хоть и великий спортсмен, но никогда не достигнет моих результатов. Я это (олимпийское золото в лыжных гонках и биатлоне) имела в виду. Но он не понял.

Фуркад свяжется с адвокатом, чтобы подать в суд? Я слышала. Но я ничего не боюсь", — заявила Резцова в интервью "КП".

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Темы биатлон мартен фуркад анфиса резцова
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