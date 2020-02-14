Песков объяснил, зачем Путин включил Исинбаеву в группу по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по поводу включения бывшей легкоатлетки Елены Исинбаевой в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию.

Олимпийская чемпионка призналась, что до попадания в группу не читала основной закон, а Конституцию назвала "книгой".

Неоднозначное высказывание прозвучало во время выступления олимпийской чемпионки на заседании рабочей группы 13 февраля.

"Владимир Владимирович! Прежде всего, спасибо за включение меня в рабочую группу! Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного", - заявила спортсменка на заседании.

Реакция на слова Исинбаевой о Конституции

Заявление Исинбаевой вызвало бурную реакцию в Сети. Так в Instagram легкоатлетке задали неудобные вопросы.

"Елена а вы в курсе что Конституция это не книжка? Очень жаль, что такие, как вы, ее ещё и менять собираетесь!" - написал подписчик Исинбаевой. "Не мы ее собираемся менять, а каждый гражданин нашей страны может вносить правки! Члены рабочей группы собирают правки и предоставляют их президенту! Да, я прочитала, и не важно, как вы её называете, книга или брошюра, или документ. Сути это не меняет!" - ответила Исинбаева.

Заявление Пескова

Песков заявил, что Конституцию не читала не только Исинбаева. По его словам, чемпионка была включена в группу, так как знает спортивное и социально направления в развитии государства.