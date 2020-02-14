Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по поводу включения бывшей легкоатлетки Елены Исинбаевой в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию.
Олимпийская чемпионка призналась, что до попадания в группу не читала основной закон, а Конституцию назвала "книгой".
Неоднозначное высказывание прозвучало во время выступления олимпийской чемпионки на заседании рабочей группы 13 февраля.
"Владимир Владимирович! Прежде всего, спасибо за включение меня в рабочую группу! Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного", - заявила спортсменка на заседании.
Заявление Исинбаевой вызвало бурную реакцию в Сети. Так в Instagram легкоатлетке задали неудобные вопросы.
"Елена а вы в курсе что Конституция это не книжка? Очень жаль, что такие, как вы, ее ещё и менять собираетесь!" - написал подписчик Исинбаевой.
"Не мы ее собираемся менять, а каждый гражданин нашей страны может вносить правки! Члены рабочей группы собирают правки и предоставляют их президенту! Да, я прочитала, и не важно, как вы её называете, книга или брошюра, или документ. Сути это не меняет!" - ответила Исинбаева.
Песков заявил, что Конституцию не читала не только Исинбаева. По его словам, чемпионка была включена в группу, так как знает спортивное и социально направления в развитии государства.
"Подавляющее большинство граждан нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно. Гражданам главное, чтоб их основополагающее право было гарантировано. Но даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта. Важнейшего, скажем так, направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности", - приводит слова Пескова РИА "Новости".
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