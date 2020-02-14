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Источник Правда.Ру

23-летняя Бетина Попова завершила карьеру вместе с Сергеем Мозговым

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Бетина Попова объявила о завершении карьеры. 23-летняя спортсменка обратилась к болельщикам в Instagram.

Вместе с Поповой карьеру завершает её 24-летний партнёр по танцевальному дуэту Сергей Мозгов.

"Уважаемые зрители, болельщики, фанаты — мне тяжело прощаться с Вами, я чувствовала Вашу поддержку всегда — в моменты наших триумфов, поражений, ошибок, травм. Даже когда я была толстая. Вы все равно умудрялись верить в меня и поддерживать… Низкий Вам поклон. Всех люблю", — написала спортсменка.

Информацию подтвердил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Попова и Мозгов официально уведомили организацию о завершении карьеры.

Бетина Попова и Сергей Мозгов

Попова и Мозгов встали в пару в 2016 году, когда начали выступления во взрослом катании. В юниорских соревнованиях они участвовали с другими партёрами.

За три сезона танцевальный дуэт завоевал несколько наград:

  • Универсиада-2019 — золото;
  • Финал Кубка России — два серебра;
  • Этапы серии "Челленджер" — одно золото, три бронзы.

На чемпионате России дуэт дважды становился четвёртым. На этапах серии Гран-при Попова и Мозгов выступали трижды, но выше шестого места не поднимались.

Темы фигурное катание
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