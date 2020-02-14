Российская фигуристка Бетина Попова объявила о завершении карьеры. 23-летняя спортсменка обратилась к болельщикам в Instagram.
Вместе с Поповой карьеру завершает её 24-летний партнёр по танцевальному дуэту Сергей Мозгов.
"Уважаемые зрители, болельщики, фанаты — мне тяжело прощаться с Вами, я чувствовала Вашу поддержку всегда — в моменты наших триумфов, поражений, ошибок, травм. Даже когда я была толстая. Вы все равно умудрялись верить в меня и поддерживать… Низкий Вам поклон. Всех люблю", — написала спортсменка.
Информацию подтвердил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Попова и Мозгов официально уведомили организацию о завершении карьеры.
Попова и Мозгов встали в пару в 2016 году, когда начали выступления во взрослом катании. В юниорских соревнованиях они участвовали с другими партёрами.
За три сезона танцевальный дуэт завоевал несколько наград:
На чемпионате России дуэт дважды становился четвёртым. На этапах серии Гран-при Попова и Мозгов выступали трижды, но выше шестого места не поднимались.
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