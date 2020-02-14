У Кушиташвили нашли след на вене и кокаин в организме

Во время судебного заседания по делу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили были оглашены результаты медицинской экспертизы. Спортсмена обвиняют в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии при задержании.

Инцидент произошёл 2 февраля. Кушиташвили был задержан вместе с другом Овиком Оганесяном. При задержании у боксёра нашли кокаин в количестве 0,61 грамма. Спортсмен оказал сопротивление и сломал нос росгвардейцу.

Следы кокаина в анализах Кушиташвили

После задержания была проведена медицинская экспертиза. По словам прокурора, в анализах мочи спортсмена были найдены следы кокаина.

"Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин", - заявил прокурор во время заседания.

След от укола на вене Кушиташвили

Также были зачитаны результаты обследования тела боксёра. Защита спортсмена хотела изменить меру пресечения, но суд отказался отпустить боксёра из СИЗО.

"Видимые телесные повреждения: по проекции локтевой вены след. Запаха алкоголя изо рта нет", - огласил судья материалы уголовного дела.

Реакция тренера Кушиташвили

Тренер боксёра Сергей Смирнов назвал результаты экспертизы ложными.