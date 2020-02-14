Во время судебного заседания по делу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили были оглашены результаты медицинской экспертизы. Спортсмена обвиняют в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии при задержании.
Инцидент произошёл 2 февраля. Кушиташвили был задержан вместе с другом Овиком Оганесяном. При задержании у боксёра нашли кокаин в количестве 0,61 грамма. Спортсмен оказал сопротивление и сломал нос росгвардейцу.
После задержания была проведена медицинская экспертиза. По словам прокурора, в анализах мочи спортсмена были найдены следы кокаина.
"Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин", - заявил прокурор во время заседания.
Также были зачитаны результаты обследования тела боксёра. Защита спортсмена хотела изменить меру пресечения, но суд отказался отпустить боксёра из СИЗО.
"Видимые телесные повреждения: по проекции локтевой вены след. Запаха алкоголя изо рта нет", - огласил судья материалы уголовного дела.
Тренер боксёра Сергей Смирнов назвал результаты экспертизы ложными.
"Вранье и провокация. Ничего не было, их [спортсменов] часто проверяют", - заявил Смирнов в комментарии РИА "Новости".
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