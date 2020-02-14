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Губерниев объяснил свою позицию по Сталину

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил свою позицию по Иосифу Сталину. Ранее журналист назвал руководителя СССР времён ВОВ трусом. Это вызвало неоднозначные комментарии в Сети.

Губерниев отметил, что не ожидал появления положительных отзывов, которые получил от директора музея "Дома на набережной". По его словам, родственники репрессированных поблагодарили за позицию.

"Она сказала: "Такого количества людей, которые просили передать вам спасибо и слова поддержки, еще не было". Родственники репрессированных, оставшиеся без родителей, которые приходили в этот самый дом. Некоторые там даже жили до войны, будучи маленькими", — заявил Губерниев в интервью "КП".

Комментатор заявил, что его позиция по репрессиям совпадает с мнением президента Владимира Путина.

"Коля Валуев, Зюганов, кто-то еще может говорить разные вещи. Но об этом много раз заявлял и президент, обозначая и свое отношение к репрессиям, к тому горю, которое свалилось на нашу страну. И до войны, и во время войны. Это ничем нельзя оправдать", — заявил журналист.

Губерниев также не изменил своей позиции по поводу первых дней войны.

"И когда мне начинают рассказывают про гения Сталина, про то, что в первые несколько дней была интенсивная… Знаете что, расскажите об этом тем, кто в Киевском котле остался. Кто был в первые дни войны захвачен врасплох. Помните слова? "Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат…". Спросите у них, из-за чего мы лишились регулярной армии? А потом собственной кровью ковали эту победу! Героическую", — подытожил Губерниев.

Темы биатлон иосиф сталин дмитрий губерниев
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