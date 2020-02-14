Бойцы клуба Хабиба Нурмагомедова получили срок за избиение самбиста

Бойцы клуба смешанных единоборств Eagles Moscow, принадлежащего Хабибу Нурмагомедову, получили тюремные сроки за нанесение телесных повреждений средней тяжести чемпиону России по самбо Шамилю Курамагомедову.

Драгомиловский суд в Москве осудил пятерых обвиняемых на 20 месяцев, сообщает телеграм-канал Mash.

Следствие просило больший срок, так как, по версии прокурора, бойцы вместе с тренером Феликсом Уруджевым напали на Курамагомедова с целью убийства. Якобы преступление им заказал бизнесмен Зиявутдин Магомедов.

Причиной конфликта стал торговый порт Махачкалы. Магомедов пытался совершить криминальный захват предприятия, но против был Курамагомедов. По версии следствия, Магомедов тогда решил убить самбиста и нанял бойцов. Они избили Курамагомедова, но не смогли довести дело до конца из-за вмешательства прохожих.

Следствию не удалось доказать покушение на убийство, поэтому судьи дали бойцам срок за нанесение телесных повреждений.