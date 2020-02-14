Овечкин третий матч подряд не набирает очков в НХЛ

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Колорадо" со счётом 3:2. Победную шайбу забросил Ти Джей Оши, "Кэпиталз" победили после двух поражений.

Чёрная полоса Овечкина

Лидер команды Александр Овечкин не набрал очков в этой игре, проведя на площадке 25 минут 48 секунд. Для российского форварда это третий матч подряд без набранных очков.

В этом сезоне это третий такой отрезок для Овечкина. Всего на его счету 57 очков. Капитан "Кэпиталз" забросил 40 шайб, но после неудачной серии россиянин пропустил вперёд Давида Пастрняка и Остона Мэтьюса.

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