Издевательский буллит Панарина принёс "Рейнджерс" победу

"Рейнджерс" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась серией буллитов, которую команда из Нью-Йорка выиграла со счётом 2:0. Победный бросок в ворота Алекса Стэлока на счету форварда Артемия Панарина.

Буллит Панарина вызвал споры среди американских болельщиков. Одни считают, что во время исполнения шайба двигалась назад, что не разрешено правилами. Другие говорят, что оппоненты просто не могут признать поражение.

Исполнение буллита Панарина пришлось пересматривать даже судьям. После просмотра они засчитали бросок и зафиксировали победу "Рейнджерс".

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В основное время Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Форвард Павел Бучневич забил еще один гол, а голкипер Александр Георгиев отразил 23 броска из 26-ти. В серии буллитов "Миннесота" не смогла поразить его ворота.

"Рейнджерс" вернулся в гонку за плей-офф

Эта победа стала третьей подряд для "Рейнджерс". Команда из Нью-Йорка вернулась в гонку за место в плей-офф. От "Торонто", который занимает восьмую позицию в Восточной конференции, клуб отделяют шесть очков.

Статистика Артемия Панарина

Панарин идёт пятым в бомбардирском зачёте регулярного чемпионата НХЛ. На счету россиянина 29 шайб и 47 результативных передач.