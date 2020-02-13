Фуркад собрался подать иск в суд против Резцовой

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что изучит вопрос подачи иска в суд против Анфисы Резцовой. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка заявила, что один из лидеров мирового биатлона не смог бы показывать высоких стабильных результатов без помощи медицинских препаратов.

Слова Резцовой задели Фуркада. Он ответил россиянке в Twitter, назвав 55-летнюю Анфису "маразматичкой". Бывшая биатлонистка и лыжница обиделась на француза. А теперь он собрался в суд.

"Буду говорить с адвокатом по поводу слов Резцовой. Какой-то человек обвинил меня в том, чего я не делал. Это полная ложь. Никогда не применял запрещённых веществ", - заявил Фуркад журналистам во время чемпионата мира.

Фуркад против Резцовой: хроника перепалки