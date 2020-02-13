Кирилл Логинов, отчим и агент футболиста "Зенита" Александра Кокорина подтвердил информацию о том, что нападающий весеннюю часть сезона проведёт в "Сочи". Ранее владелец сочинского клуба Борис Ротенберг заявил, что договорился самим игроком.
Логинов подтвердил информацию изданию "Фонтанка", а также агентству "РИА Новости". В то же время агент футболиста призвал дождаться официальной информации.
"Все нормально. Давайте дождемся официальной публикации. Не думаю, что "Зенит" будет мешать, клуб сам отвезет Сашу куда угодно", - заявил Логинов.
Напомним, ранее Логинов говорил, что Кокорин не собирается рассматривать вариант с "Сочи". История с переходом футболиста длится с 21 января, когда сочинский впервые клуб объявил об аренде до конца сезона.
Сейчас Кокорин находится в расположении "Зенита-2" в Турции. Когда переход будет завершён, футболист отправится в новую команду.
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