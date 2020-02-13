Паралимпиец пообещал подарить Путину щенка мастифа

Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, паралимпиец Сергей Бурлаков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пообещал подарить ему щенка породы мастиф. Глава государства поблагодарил спортсмена за предложение.

"Все у вас подарок просят, пишут письма, как Деду Морозу. Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа", — сказал Бурлаков. "Как кормить будем, он же большой такой? Здоровая собака-то… Они замки охраняли?" — ответил Путин. "Да-да-да, это королям дарили такие подарки", — отреагировал Бурлаков.

Кто такой Сергей Бурлаков?

Сергей Бурлаков во время службы в армии попал в аварию и потерял обе кисти и обе стопы. После травмы Бурлаков занялся спортом. На данный момент он:

мастер спорта РФ по плаванию, легкой атлетике и пулевой стрельбе;

рекордсмен России и мира в этих видах спорта;

двукратный чемпион мира по пара-каратэ;

обладатель черного пояса по каратэ.

Вошёл в состав Общественной палаты по предложению Владимира Путина в феврале 2019 года.