Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, паралимпиец Сергей Бурлаков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пообещал подарить ему щенка породы мастиф. Глава государства поблагодарил спортсмена за предложение.
"Все у вас подарок просят, пишут письма, как Деду Морозу. Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа", — сказал Бурлаков.
"Как кормить будем, он же большой такой? Здоровая собака-то… Они замки охраняли?" — ответил Путин.
"Да-да-да, это королям дарили такие подарки", — отреагировал Бурлаков.
Сергей Бурлаков во время службы в армии попал в аварию и потерял обе кисти и обе стопы. После травмы Бурлаков занялся спортом. На данный момент он:
Вошёл в состав Общественной палаты по предложению Владимира Путина в феврале 2019 года.
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