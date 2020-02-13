В 16.45 по московскому времени на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве стартовала смешанная эстафета. Тренер сборной России Сергей Белозёров высказал своё мнение о шансах команды в этой гонке.
В составе сборной России на старт вышли Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов.
"Настроение прекрасное, мы проделали всю работу, которую планировали. На какое место рассчитываю в смешанной эстафете? Я буду очень рад, если мы станем чемпионами мира. Все возможности у нас для этого есть, и физические, и настрой. Можно, конечно, подстраховаться и сказать про пятерку-шестёрку, но мы надеемся победить", - заявил Белозёров в эфире "Матч ТВ".
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