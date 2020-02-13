Тренер сборной России верит в победу в смешанной эстафете на ЧМ

В 16.45 по московскому времени на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве стартовала смешанная эстафета. Тренер сборной России Сергей Белозёров высказал своё мнение о шансах команды в этой гонке.

В составе сборной России на старт вышли Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов.