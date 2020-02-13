Кубок России меняет формат: льготы для лидеров и групповой этап

Исполком Российского футбольного союза (РФС) поддержал реформу Кубка России. Новый формат, в котором участники еврокубков начнут турнир с 1/8 финала, будет внедрён с сезона-2020/21.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что не все клубы единогласно поддержали решение о реформе. В организации преследовали цель сформировать правильный календарь и увеличить количество матчей.

"Понятно, что решение неоптимальное, но трудно найти то, что устроит всех. Были и радикальные предложения. Михаил Гершкович предлагал использовать все эти окна (еврокубковые) и проводить шесть игр. В будущем, если всем понравится, можем увеличить количество матчей в группе", - заявил Дюков.

Реформа Кубка России по футболу

Плей-офф начнётся с 1/8 финала

Шесть клубов-участников еврокубков начнут выступления с 1/8 финала. Предполагается, что эта стадия будет проведена в марте.

Ещё 10 участников 1/8 финала определятся по итогам группового этапа.

В Кубке появится групповой этап

На групповом этапе будут образованы 10 групп по три команды. В каждой группе будет по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Ожидается, что матчи этого раунда состоятся осенью во время еврокубковых игр.

Клубы РПЛ , которые не выйдут в еврокубки, стартуют в турнире с группового этапа (10 команд).

, которые не выйдут в еврокубки, стартуют в турнире с группового этапа (10 команд). Клубы ФНЛ проведут отборочный турнир, в котором определят 10 участников группового этапа.

проведут отборочный турнир, в котором определят 10 участников группового этапа. Клубы ПФЛ проведут отдельный отборочный турнир для определения 10 участников группового этапа.

Групповой турнир будет состоять из одного круга. Клубы ПФЛ проведут на своём поле по две игры, клубы ФНЛ - по одной, клубы РПЛ оба матча сыграют в гостях.