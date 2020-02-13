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Кубок России меняет формат: льготы для лидеров и групповой этап

Спорт » Командные виды » Футбол

Исполком Российского футбольного союза (РФС) поддержал реформу Кубка России. Новый формат, в котором участники еврокубков начнут турнир с 1/8 финала, будет внедрён с сезона-2020/21.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что не все клубы единогласно поддержали решение о реформе. В организации преследовали цель сформировать правильный календарь и увеличить количество матчей.

"Понятно, что решение неоптимальное, но трудно найти то, что устроит всех. Были и радикальные предложения. Михаил Гершкович предлагал использовать все эти окна (еврокубковые) и проводить шесть игр. В будущем, если всем понравится, можем увеличить количество матчей в группе", - заявил Дюков.

Реформа Кубка России по футболу

Плей-офф начнётся с 1/8 финала

Шесть клубов-участников еврокубков начнут выступления с 1/8 финала. Предполагается, что эта стадия будет проведена в марте.

Ещё 10 участников 1/8 финала определятся по итогам группового этапа.

В Кубке появится групповой этап

На групповом этапе будут образованы 10 групп по три команды. В каждой группе будет по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Ожидается, что матчи этого раунда состоятся осенью во время еврокубковых игр.

  • Клубы РПЛ, которые не выйдут в еврокубки, стартуют в турнире с группового этапа (10 команд).
  • Клубы ФНЛ проведут отборочный турнир, в котором определят 10 участников группового этапа.
  • Клубы ПФЛ проведут отдельный отборочный турнир для определения 10 участников группового этапа.

Групповой турнир будет состоять из одного круга. Клубы ПФЛ проведут на своём поле по две игры, клубы ФНЛ - по одной, клубы РПЛ оба матча сыграют в гостях.

Темы рфс футбол александр дюков кубок россии по футболу
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