Российская журналистка Елена Вайцеховская не смогла пообщаться с фигуристкой Алиной Загитовой после ледового шоу Art on Ice в Цюрихе. По словам Вайцеховской, тренеры не пускают журналистов к спортсменке.
"Поговорить с Загитовой невозможно. Тренерский штаб следит за тем, чтобы никаких журналистов и близко не было. Как и в Доброграде, собственно", — написала Вайцеховская в своём блоге.
Ранее Загитова заявила, что приостанавливает свою карьеру. Девушка не будет выступать на официальных соревнованиях до конца сезона.
Загитова за два сезона во взрослом катании завоевала несколько наград:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.