Тренеры не пускают журналистов к Загитовой

Российская журналистка Елена Вайцеховская не смогла пообщаться с фигуристкой Алиной Загитовой после ледового шоу Art on Ice в Цюрихе. По словам Вайцеховской, тренеры не пускают журналистов к спортсменке.

"Поговорить с Загитовой невозможно. Тренерский штаб следит за тем, чтобы никаких журналистов и близко не было. Как и в Доброграде, собственно", — написала Вайцеховская в своём блоге.

Ранее Загитова заявила, что приостанавливает свою карьеру. Девушка не будет выступать на официальных соревнованиях до конца сезона.

Алина Загитова

Загитова за два сезона во взрослом катании завоевала несколько наград: