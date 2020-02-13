Британская пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство на российское. 18-летняя чемпионка юниорского чемпионата Европы сейчас тренируется в Санкт-Петербурге и уже приняла участие в нескольких соревнованиях.
По словам спортсменки, её ближайшая цель - участие в чемпионате России в Казани. Девушка родилась и жила продолжительное время в Англии, но у неё есть российский паспорт.
Белоногофф отметила, что в России у неё хорошие шансы отобраться на чемпионат мира и Европы. Спортсменка считает систему отбора в российском плавании более объективным.
"Я перешла, потому что считаю, что в России у меня есть хорошие шансы отобраться на чемпионат мира и Европы, также из-за системы отбора и поддержки команды. Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской", - заявила Белоногофф.
18-летняя брасистка рассказала, что окончательное решение по поводу российской сборной она приняла во время выступления на чемпионате Европы. Белоногофф понравился командный дух сборной России.
"Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже. Я считаю, что здесь способ отбора объективнее. Свой переход считаю правильным поступком. Я довольна принятым решением и вообще не переживаю", - приводит пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП) слова спортсменки.
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