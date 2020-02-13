Российская фигуристка Алина Загитова заявила о том, что несколько раз собиралась уходить из спорта. По словам девушки, сделать это не позволил её характер.
В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Это произошло после того, как спортсменка заняла шестое место в финале Гран-при. 17-летняя фигуристка не будет выступать до окончания сезона. В это время она участвует в ледовых шоу.
"Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил. Когда что-то не получается, я буду делать так, чтобы всё получилось", — приводит Tatler слова Загитовой.
Также фигуристка поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка назвала специалистов, которые с ней работают, своей семьёй.
"Когда мне было 13 лет, мы с бабушкой переехали в Москву, я поступила в "Самбо-70" и попала в группу к Этери Тутберидзе, Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу. Мы столько прошли вместе и столько всего пережили! Они в прямом смысле слова стали моей второй семьей", — заявила Загитова.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.