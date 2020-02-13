Загитова рассказала, как несколько раз собиралась уходить из спорта

Российская фигуристка Алина Загитова заявила о том, что несколько раз собиралась уходить из спорта. По словам девушки, сделать это не позволил её характер.

В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Это произошло после того, как спортсменка заняла шестое место в финале Гран-при. 17-летняя фигуристка не будет выступать до окончания сезона. В это время она участвует в ледовых шоу.

"Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил. Когда что-то не получается, я буду делать так, чтобы всё получилось", — приводит Tatler слова Загитовой.

Также фигуристка поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка назвала специалистов, которые с ней работают, своей семьёй.