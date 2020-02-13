Вирер назвала слова Витоцци глупостью: как поругались две итальянки

Звёзды итальянского биатлона Доротея Вирер и Лиза Витоцци поругались перед стартом чемпионата мира. Сегодня девушки пробегут смешанную эстафету, но друг с другом не общаются и не считают себя подругами.

Началось все с того, что Витоцци публично обвинила Вирер в пренебрежении интересами команды. По её словам, Вирер отказалась бежать женскую эстафету на чемпионате мира-2019. Тогда команда заняла только 10-е место, а Вирер на следующий день завоевала золотую медаль в масс-старте.

Слова Вирер и Витоцци перед ЧМ

Вирер ответила Витоцци, назвав её слова глупостью.

"Это очень глупо. Но я не думаю об этом. Конечно, я немного расстроилась после её слов. Не знаю, думает ли она и сейчас об этом", - заявила Вирер в интервью NRK.

Витоцци заявила, что разногласия никак не влияют на команду.

"Мы не подруги. Мы партнёры по команде и уважаем друг друга. Сейчас всё хорошо. Мы думаем только о чемпионате мира и предстоящих гонках", - сказала Витоцци.

В этом сезоне Вирер и Витоцци выступали в команде в смешанной эстафете вместе с Домиником Виндишем и Лукасом Хофером. На этапе Кубка мира в Эстерсунде команда выиграла гонку. В таком же составе сборная Италии выйдет на сегодняшнюю гонку.