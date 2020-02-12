Дзюба пошутил над Слуцким. Тренер оригинально ответил футболисту

Футболист "Зенита" Артём Дзюба и тренер "Рубина" Леонид Слуцкий устроили шутливую перепалку в Instagram. Оба разместили картинки из мультфильмов, сопроводив их оригинальными подписями.

"Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба", — написал Дзюба (картинка слева). "Моуринью "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в "Тоттенхэм", — ответил Слуцкий, разместив картинку из мультфильма "Бревно".

Слуцкий и Дзюба

Тренер и футболист работали вместе в сборной России. Слуцкий возглавлял команду с августа 2015 по июнь 2016 года.

Под руководством Слуцкого Дзюба провёл 12 матчей, в которых забил 7 мячей. Футболист провёл три полных матча на Евро-2016, где команда не смогла выйти из группы.

Слуцкий после этого вернулся в ЦСКА, а затем работал в Европе. Тренер возглавлял английский "Халл Сити" и голландский "Витесс".