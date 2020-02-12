Форвард "Спартака" Соболев рассказал о срыве перехода в "Кристал Пэлас"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев раскрыл нюансы перехода из "Крыльев Советов". По словам футболиста, у него было предложение из Англии, но оно сорвалось из-за проблем с визой.

Британскую рабочую визу обычно выдают тем футболистам, которые имеют опыт выступлений за сборную. Соболев вызвался в команду, но не провёл на поле ни одного матча.

"Был вариант с Англией. Ждал новостей, но ничего не решилось. По-моему, был "Кристал Пэлас" и ещё одна команда — не знаю даже, какая. Ждал, что с рабочей визой. В итоге трансферу помешало то, что у меня нет матчей за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время", — заявил Соболев.

Соболев 29 января подписал контракт со "Спартаком". Красно-белые заплатили за аренду футболиста до конца сезона 0,5 млн евро. Летом клуб может выкупить контракт форварда за 4,5 млн евро.