Назван состав российских биатлонисток на спринт чемпионата мира

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на женский спринт чемпионата мира по биатлону. Из основы сборной в этой гонке не будет участвовать Кристина Резцова.

Участие в гонке примут четыре российские биатлонистки:

Лариса Куклина;

Екатерина Юрлова;

Ирина Старых;

Светлана Миронова.

Гонка состоится 14 февраля и начнётся в 16.45 по московскому времени. Ранее был объявлен состав сборной России на первую гонку чемпионата - смешанную эстафету.

Реакция Резцовой на непопадание в спринт

Сама Резцова отметила, что расстроилась из-за непопадания в спринт, но надеется хорошо выступить в индивидуальной гонке.