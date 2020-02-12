Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на женский спринт чемпионата мира по биатлону. Из основы сборной в этой гонке не будет участвовать Кристина Резцова.
Участие в гонке примут четыре российские биатлонистки:
Гонка состоится 14 февраля и начнётся в 16.45 по московскому времени. Ранее был объявлен состав сборной России на первую гонку чемпионата - смешанную эстафету.
Сама Резцова отметила, что расстроилась из-за непопадания в спринт, но надеется хорошо выступить в индивидуальной гонке.
"Конечно, я расстроилась. Любой бы расстроился на моем месте.Я поговорила с тренерами, без нервов, без всего. Мне объяснили, что если бы я бежала все три гонки, то меня бы не собрали потом. У меня будет шанс в индивидуальной гонке, возможно, в эстафете", - заявила Резцова.
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