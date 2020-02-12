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Боец Монсон рассказал о звонке Путина

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон вспомнил о том, как впервые разговаривал с Владимиром Путиным. Беседа состоялась в 2011 году после боя американца с Фёдором Емельяненко. 

Монсон рассказал, что Путин позвонил ему по телефону. Бой состоялся в Москве, тогдашний премьер-министр России находился в зале. Телефон Джеффу передали работники государственной охраны.

"Я взял телефон, услышал Путина. Мы немного поговорили. Он сказал, что меня уважает, что народ меня уважает за то, что я сражался и не сдавался. Никто не знал об этом звонке, это было не ради пресс-конференций и пиара, хотя у него скоро были выборы. Очевидно, что ему нравятся смешанные единоборства", - заявил Монсон в интервью Allboxing.

Джефф Монсон

Монсон провёл 87 боёв в ММА, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. В ещё одном поединке была зафиксирована ничья. В последний раз в октагон он выходил в октябре 2016 года.

  • В мае 2018 года Монсон получил российское гражданство.
  • 9 сентября 2018 года Джефф стал депутатом совета городского округа Красноярска.
Темы джефф монсон владимир путин смешанные единоборства
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