Боец Монсон рассказал о звонке Путина

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон вспомнил о том, как впервые разговаривал с Владимиром Путиным. Беседа состоялась в 2011 году после боя американца с Фёдором Емельяненко.

Монсон рассказал, что Путин позвонил ему по телефону. Бой состоялся в Москве, тогдашний премьер-министр России находился в зале. Телефон Джеффу передали работники государственной охраны.

"Я взял телефон, услышал Путина. Мы немного поговорили. Он сказал, что меня уважает, что народ меня уважает за то, что я сражался и не сдавался. Никто не знал об этом звонке, это было не ради пресс-конференций и пиара, хотя у него скоро были выборы. Очевидно, что ему нравятся смешанные единоборства", - заявил Монсон в интервью Allboxing.

Джефф Монсон

Монсон провёл 87 боёв в ММА, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. В ещё одном поединке была зафиксирована ничья. В последний раз в октагон он выходил в октябре 2016 года.