Китайский этап "Формулы-1" официально отменён из-за коронавируса

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об отмене этапа "Формулы-1" в Китае. Соревнования должны были состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля. Причиной стала эпидемия коронавируса в КНР.

Промутер "Гран-при Китая" после переговоров с федерацией автоспорта КНР обратился к FIA с предложение перенести этап. Организаторы автогонок вошли в положение китайской стороны и выразили надежду, что этап можно будет провести позже в 2020 году.

"FIA и "Формула-1" продолжают тесно сотрудничать с командами, промоутером гонки и местными властями, отслеживая ситуацию по мере ее развития. Всем сторонам потребуется определенное количество времени для изучения возможности проведения Гран-при Китая в других датах позже в течение года, если ситуация улучшится", - говорится в сообщении пресс-службы FIA.

Этап "Формулы-1" Гран-при Китая

Шанхайский этап был включён в календарь "Формулы-1" в 2004 году. Победителями гонки становились девять пилотов: