Фанаты остались разочарованы "важным" заявлением Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева сделала объявление в Instagram. Ранее спортсменка пообещала "важное" заявление для своих фанатов, но многие остались разочарованы постом двукратной чемпионки мира.

Медведева прорекламировала собственную коллекцию одежды с авторскими рисунками. Фигуристка сделала изображения по теме своих выступлений в образе гейши и номера под музыку Ариану Гранде.

"Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Пишите в Директ свои замечания или пожелания, мне правда это очень интересно", - написала Медведева.

Реакция болельщиков Медведевой

Многие фанаты были огорчены. Болельщики ожидали более значимого заявления.

"Это и было то самое важное объявление?" - спрашивают в комментариях у Медведевой.

Вместе с тем, многие остались довольны авторскими рисунками и похвалили Медведеву за работу.