"Сочи" рассчитывает подписать контракт с Кокориным до конца недели

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации с трансфером нападающего "Зенита" Александра Кокорина. В клубе надеются решить вопрос с переходом до 14 февраля.

Рубашко сообщил, что намерен провести разговор с Кокориным на сборе в Турции.

"Мы должны увидеться с Александром в Турции, где сборы проводим мы и "Зенит". Надеюсь, что 14-го числа наступит ясность в данном вопросе", - заявил Рубашко.

Трансфер Кокорина

Отметим, именно со слов Рубашко началась история с трансфером Кокорина. 21 января гендиректор "Сочи" объявил, что клуб договорился с "Зенитом" об аренде форварда до конца сезона. Позже Кокорин отказался от перехода.

"Зенит" не взял Кокорина на второй сбор команды. Футболист проводил тренировки со второй командой питерского клуба. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют калининградская "Балтика", тульский "Арсенал" и казанский "Рубин".

Ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг назвал аренду "последним вариантом" для Кокорина.