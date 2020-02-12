Биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал шведских спортсменов, которые ранее были уличены в употреблении допинга. Запрещённые вещества были найдены в пробах олимпийского призёра по борьбе Йенни Франссон и чемпиона Европы по кроссу Робел Фсиха.
Самуэльссон, который часто критиковал российских спортсменов, заявил, что атлеты не имеют права искать оправданий в таких случаях. Ранее Франссон заявила, что допинг ей подмешали в напиток.
"Так говорят все, кто попался. Но препарат всё же оказался в организме. Как он туда попал, не так важно. Ответственность спортсмена лежит в том, чтобы не допускать подобного", - заявил Самуэльссон в интервью Aftonbladet.
Также Самуэльссон отметил, что был удивлен допинговому скандалу в Швеции. До этого он считал шведскую антидопинговую программу идеальной.
"Я был в бешенстве. Это невероятно печально. Тяжёлый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали. Но когда дело касается шведов, это ещё неприятнее", - говорит спортсмен.
Журналисты шведского издания Aftonbladet провели собственное расследование и выяснили, что национальное антидопинговое агентство не проверяло Франссон на протяжении четырёх месяцев перед Играми.
"Такого не бывает даже в России. Шведская антидопинговая работа отстаёт от всех. Это просто позор", - резюмировали журналисты.
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