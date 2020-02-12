Самуэльссон отреагировал на допинговый скандал в Швеции

Биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал шведских спортсменов, которые ранее были уличены в употреблении допинга. Запрещённые вещества были найдены в пробах олимпийского призёра по борьбе Йенни Франссон и чемпиона Европы по кроссу Робел Фсиха.

Самуэльссон, который часто критиковал российских спортсменов, заявил, что атлеты не имеют права искать оправданий в таких случаях. Ранее Франссон заявила, что допинг ей подмешали в напиток.

"Так говорят все, кто попался. Но препарат всё же оказался в организме. Как он туда попал, не так важно. Ответственность спортсмена лежит в том, чтобы не допускать подобного", - заявил Самуэльссон в интервью Aftonbladet.

Также Самуэльссон отметил, что был удивлен допинговому скандалу в Швеции. До этого он считал шведскую антидопинговую программу идеальной.

"Я был в бешенстве. Это невероятно печально. Тяжёлый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали. Но когда дело касается шведов, это ещё неприятнее", - говорит спортсмен.

"Такого не бывает даже в России"

Журналисты шведского издания Aftonbladet провели собственное расследование и выяснили, что национальное антидопинговое агентство не проверяло Франссон на протяжении четырёх месяцев перед Играми.