Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что все спортсмены, которые завоюют медали на чемпионате мира в Антерсельве, будут проверены на допинг. Тестирование пройдёт под руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По словам Далина, никаких новых правил по допинг-тестам не будет. На предыдущих турнирах исследования проводились в таком же объёме.
"Как обычно, мы будем тестировать всех призеров и еще пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом", - приводит ТАСС слова Далина.
Чемпионат мира по биатлону стартует в Антерсельве 13 февраля. Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета. В состав сборной России на старт включены:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.