WADA проверит на допинг всех призёров чемпионата мира по биатлону

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что все спортсмены, которые завоюют медали на чемпионате мира в Антерсельве, будут проверены на допинг. Тестирование пройдёт под руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По словам Далина, никаких новых правил по допинг-тестам не будет. На предыдущих турнирах исследования проводились в таком же объёме.

"Как обычно, мы будем тестировать всех призеров и еще пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом", - приводит ТАСС слова Далина.

Чемпионат мира по биатлону стартует в Антерсельве 13 февраля. Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета. В состав сборной России на старт включены: