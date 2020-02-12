"Краснодар" ведёт переговоры с "Наполи" по трансферу немецкого полузащитника Амина Юнеса. "Быки" хотят взять игрока в аренду до конца сезона. Российский клуб предложил итальянцам 1,5 млн евро, сообщает Calciomercato.
О реакции "Наполи" и самого футболиста не сообщается. Ранее у итальянского клуба были предложения из Катара и Германии, но неаполитанцы отказали потенциальным покупателям.
Юнес начинал карьеру в гладбахской "Боруссии". За основную команду отыграл 28 матчей, в которых забил 1 гол. Также выступал в таких клубах:
Летом 2018 года перешёл в "Наполи" и провёл в составе команды 23 матча, забив три мяча. В последний раз выходил на поле в декабре 2019 года.
Амин прошёл все стадии юношеских сборных Германии. В национальной команде дебютировал в июне 2017 года. Отыграл пять матчей, в которых забил два мяча.
Юнес победил вместе со сборной Германии на Кубке Конфедераций-2017. Он забил один из голов команды в полуфинале против Мексики (4:1).
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