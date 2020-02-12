"Краснодар" намерен взять в аренду у "Наполи" хавбека сборной Германии

"Краснодар" ведёт переговоры с "Наполи" по трансферу немецкого полузащитника Амина Юнеса. "Быки" хотят взять игрока в аренду до конца сезона. Российский клуб предложил итальянцам 1,5 млн евро, сообщает Calciomercato.

О реакции "Наполи" и самого футболиста не сообщается. Ранее у итальянского клуба были предложения из Катара и Германии, но неаполитанцы отказали потенциальным покупателям.

Амин Юнес

Юнес начинал карьеру в гладбахской "Боруссии". За основную команду отыграл 28 матчей, в которых забил 1 гол. Также выступал в таких клубах:

"Кайзерслаутерн" - 15 матчей, 2 мяча;

"Аякс" (Голландия) - 100 игр, 17 голов.

Летом 2018 года перешёл в "Наполи" и провёл в составе команды 23 матча, забив три мяча. В последний раз выходил на поле в декабре 2019 года.

Амин прошёл все стадии юношеских сборных Германии. В национальной команде дебютировал в июне 2017 года. Отыграл пять матчей, в которых забил два мяча.

Юнес победил вместе со сборной Германии на Кубке Конфедераций-2017. Он забил один из голов команды в полуфинале против Мексики (4:1).