У министра спорта Матыцина будет шесть заместителей

Правительство разрешило министру спорта Олегу Матыцину назначить шесть заместителей. Финансирование деятельности ведомства будет осуществляться в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что заместителем Матыцина назначен бывший замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Также заместителями спорта значатся:

Надежда Ерастова,

Сергей Косилов,

Павел Новиков,

Игорь Сидоркевич,

Марина Томилова.

Матыцин был назначен министром спорта РФ 21 января 2020 года. На этом посту он сменил Павла Колобкова.