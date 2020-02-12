Правительство разрешило министру спорта Олегу Матыцину назначить шесть заместителей. Финансирование деятельности ведомства будет осуществляться в обычном порядке.
Ранее сообщалось, что заместителем Матыцина назначен бывший замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Также заместителями спорта значатся:
Матыцин был назначен министром спорта РФ 21 января 2020 года. На этом посту он сменил Павла Колобкова.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.