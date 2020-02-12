Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант и его дочь Джианна были похоронены 7 февраля. Семья спортсмена устроила прощание на закрытой службе, сообщает LA Times.
Церемония состоялась в Мемориальном парке Pacific View в Калифорнии. Брайант вместе с дочерью погибли в результате крушения вертолёта 26 января. Тела Кобе и Джианны передали семье 4 февраля.
Публичная церемония прощания с баскетболистом состоится 24 февраля в "Стейплс-центр". Число выбрано символично - Брайант выступал под 24-м номером в "Лейкерс".
Ранее сообщалось, что Национальное управление безопасности на транспорте выпустило отчёт о трагедии. В результате расследования было установлено, что никаких технических неисправностей вертолёта не было установлено. Основная версия случившегося - дезориентация пилота при сильном тумане.
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