Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что 12 февраля сделает важное объявление. Спортсменка оставила запись в сториз Instagram и пообещала выступить в 15.00.
"Дорогие друзья, сегодня в 15.00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать", — написала Медведева.
Медведева выступает пятый сезон во взрослом фигурном катании. Сейчас 20-летняя спортсменка тренируется в Канаде у Брайана Орсера.
Россиянка завоевала множество наград, но в последний сезон выступала неудачно.
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