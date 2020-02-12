Фигуристка Медведева анонсировала важное объявление в Instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что 12 февраля сделает важное объявление. Спортсменка оставила запись в сториз Instagram и пообещала выступить в 15.00.

"Дорогие друзья, сегодня в 15.00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать", — написала Медведева.

Евгения Медведева

Медведева выступает пятый сезон во взрослом фигурном катании. Сейчас 20-летняя спортсменка тренируется в Канаде у Брайана Орсера.

Россиянка завоевала множество наград, но в последний сезон выступала неудачно.

Сезон-2015/16

Золото чемпионата мира.

Золото чемпионата Европы.

Золото финала Гран-при.

Золото чемпионата России.

Сезон-2016/17

Золото чемпионата мира.

Золото чемпионата Европы.

Золото финала Гран-при.

Золото чемпионата России.

Сезон-2017/18

Серебро Олимпийских игр.

Серебро чемпионата Европы.

Снялась с финала Гран-при.

Сезон-2018/19

Бронза чемпионата мира.

Не попала в финал Гран-при.

Золото Кубка России.

7-е место чемпионата России.

Сезон-2019/20