Драчёв уверен, что Хованцев доработает до Пекина. Резцова не согласна

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не сомневается в тренерских способностях наставника сборной Анатолия Хованцева. По его мнению, специалист доработает с командой до Олимпиады-2022 в Пекине.

Драчёв полностью доверяет Хованцеву. Глава СБР считает, что провальным сезон команды назвать нельзя.

"Сборная России выиграла пять золотых медалей на юношеском чемпионате мира. В этом его огромная заслуга, поэтому нынешний сезон Хованцев уже может занести себе в плюс. А то, что он доработает до Пекина, у меня нет никаких сомнений", — заявил Драчёв в интервью "Известиям".

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не согласна с мнением Драчёва. Она считает, что сборной России нужны изменения.

"Мне кажется, время Анатолия Хованцева прошло, он не тот специалист, который способен дать что-то новое сборной. Он уже сейчас мало что контролирует, а к моменту Игр в Пекине ему будет уже 72 года. Время неумолимо. Думаю, он должен уступить этот ответственный пост", — заявила Резцова.

Сборная России 13 февраля стартует на чемпионате мира по биатлону. Сегодня был назван состав команды на смешанную эстафету.