Норвежская биатлонистка Марте Олсбу Ройселанн за день до старта чемпионата мира сломала винтовку. Девушка теперь тратит на стрельбу на рубежах в два раза больше времени - около 50 секунд, сообщает NRK.
Во время тренировки специалисты пытались найти проблему с винтовкой, но не смогли этого сделать. Ройселанн в это время плакала рядом.
"Это безнадёжно. Она не работает. Я даже не знаю, что сказать", - заявила спортсменка.
Ройселанн - надёжная норвежская эстафетчица. Она четырежды становилась чемпионкой мира в различных видах - смешанной эстафете, синглмиксте и женской эстафете.
В этом сезоне сборная Норвегии выиграла все эстафетные гонки в рамках Кубка мира с участием Ройселанн.
Также Ройселанн хорошо выступает в спринтерских гонках. В этом сезоне на её счету два подиума в спринте Кубка мира.
В активе спортсменки серебряные медали в спринте и смешанной эстафете.
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