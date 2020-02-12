Ройселанн сломала винтовку: у сборной Норвегии проблемы перед ЧМ

Норвежская биатлонистка Марте Олсбу Ройселанн за день до старта чемпионата мира сломала винтовку. Девушка теперь тратит на стрельбу на рубежах в два раза больше времени - около 50 секунд, сообщает NRK.

Во время тренировки специалисты пытались найти проблему с винтовкой, но не смогли этого сделать. Ройселанн в это время плакала рядом.

"Это безнадёжно. Она не работает. Я даже не знаю, что сказать", - заявила спортсменка.

Марте Олсбу Ройселанн

Ройселанн - надёжная норвежская эстафетчица. Она четырежды становилась чемпионкой мира в различных видах - смешанной эстафете, синглмиксте и женской эстафете.

В этом сезоне сборная Норвегии выиграла все эстафетные гонки в рамках Кубка мира с участием Ройселанн.

Также Ройселанн хорошо выступает в спринтерских гонках. В этом сезоне на её счету два подиума в спринте Кубка мира.

В активе спортсменки серебряные медали в спринте и смешанной эстафете.