"Спартак" назвал состав на третий сбор в Сочи

Московский "Спартак" сегодня утром отправился на третий тренировочный сбор. Команда проведёт занятия в Сочи до 17 февраля. За день до окончания сбора красно-белые сыграют с ереванским "Араратом".

На сбор в Сочи отправились 25 футболистов. Команда недосчиталась трёх игроков. Защитник Малькольм Баду и полузащитник Денис Глушенков отправились на сбор со "Спартаком-2" в Турцию. Хавбек Никита Бакалюк проводит сбор с юношеской сборной России.

"Спартак" возобновит сезон 29 февраля. Команда сыграет на выезде матч 20-го тура чемпионата России против "Динамо".

Состав "Спартака" на сбор в Сочи

Вратари:

Тимур Акмурзин.

Александр Максименко.

Артём Поплевченков.

Артём Ребров.

Александр Селихов.

Защитники:

Айртон Лукас.

Георгий Джикия

Илья Гапонов.

Андрей Ещенко.

Самуэль Жиго.

Илья Кутепов.

Павел Маслов.

Николай Рассказов.

Полузащитники:

Зелимхан Бакаев.

Аяз Гулиев.

Роман Зобнин.

Алекс Крал.

Дмитрий Маркитесов.

Лоренсо Мельгарехо.

Резиуан Мирзов.

Гус Тиль.

Наиль Умяров.

Андре Шюррле.

Нападающие: