Московский "Спартак" сегодня утром отправился на третий тренировочный сбор. Команда проведёт занятия в Сочи до 17 февраля. За день до окончания сбора красно-белые сыграют с ереванским "Араратом".
На сбор в Сочи отправились 25 футболистов. Команда недосчиталась трёх игроков. Защитник Малькольм Баду и полузащитник Денис Глушенков отправились на сбор со "Спартаком-2" в Турцию. Хавбек Никита Бакалюк проводит сбор с юношеской сборной России.
"Спартак" возобновит сезон 29 февраля. Команда сыграет на выезде матч 20-го тура чемпионата России против "Динамо".
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.