Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников. По сведениям журналистов "Матч ТВ", смешанную эстафету 13 февраля побегут:
Гонка стартует в 16.45 по московскому времени. На вечер в итальянской Антерсельве ожидается минус 1 градус.
На данный момент известны составы ещё двух команд. Сборные Италии и Германии также выставили основной состав.
Полный старт-лист гонки будет опубликован IBU в среду, 12 февраля.
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