Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников. По сведениям журналистов "Матч ТВ", смешанную эстафету 13 февраля побегут:

Ирина Старых.

Екатерина Юрлова.

Матвей Елисеев.

Александр Логинов.

Гонка стартует в 16.45 по московскому времени. На вечер в итальянской Антерсельве ожидается минус 1 градус.

На данный момент известны составы ещё двух команд. Сборные Италии и Германии также выставили основной состав.

Сборная Италии - Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш.

Сборная Германии - Франциска Пройс, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Полный старт-лист гонки будет опубликован IBU в среду, 12 февраля.